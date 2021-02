Dick Lukkien na superweek: ’Van al dat gezanik zijn we nu af’

De tweede driepunter op rij stemt Lukkien meer dan tevreden. „Ik heb enorm genoten van mijn ploeg”, zei de coach tegenover ESPN. „Ik vond ons zeker de eerste helft echt heel goed spelen. Technisch, tactisch en ook fysiek. We konden het plan dat Utrecht had redelijk snel dwarsbomen. Ze kregen ons moeizaam onder druk. Het enige kritiekpuntje is dat we eigenlijk te weinig goals maken.”

De aankopen in de winterstop werpen volgens Lukkien duidelijk hun vruchten af. „En er staat nu een ploeg die echt samenspeelt, en goed verdedigt. Dan kun je in Utrecht op de nul spelen, tegen een goede ploeg op onze eigen manier. Daar mogen we trots op zijn. Het was een broodnodige zege. We komen nu echt in de buurt van de ploegen boven ons.”

Lukkien oogt rustig, maar erkent dat de adrenaline wel degelijk vrij komen. „We hebben 22 wedstrijden op rij niet gewonnen en nu twee keer op rij. Van al dat gezanik zijn we nu af. Dat betekent nog niet dat we nu veilig zijn, maar dit geeft de burger moed. Als wij dit spel op de mat kunnen leggen, dan kunnen wij nog heel wat punten halen. De ploegen boven ons moeten echt rekening houden met Emmen. Ja, dit is zeker een superweek.”