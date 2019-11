F2-coureur Correa (20) na horrorcrash eindelijk thuis

„Na een paar maanden in het ziekenhuis ben ik eindelijk naar huis teruggekeerd”, laat hij in een bericht via sociale media weten.

Correa kwam op 31 augustus frontaal in aanrijding met de Fransman Anthoine Hubert. Die kwam daarbij om het leven. De 20-jarige Correa liep ernstige verwondingen op aan onder meer de benen en de longen en onderging na zijn overplaatsing naar Londen meerdere zware operaties. Hij zal zijn revalidatie nu verderzetten in Miami.

Correa sprak zijn fans op Twitter toe vanuit zijn rolstoel: