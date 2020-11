Club Brugge wint dankzij fraaie treffer Noa Lang

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Club Brugge wint dankzij fraaie treffer Lang

22.44 uur: Noa Lang heeft Club Brugge een overwinning bezorgd in de Belgische competitie. De jeugdinternational van Oranje, in de zomer overgekomen van Ajax, maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk: 1-0. De 21-jarige aanvaller scoorde na een uur spelen met een halve omhaal.

Voor Lang betekende het al zijn derde doelpunt in vijf wedstrijden in de Belgische Pro League. Trainer Philippe Clement haalde zijn nummer 10 een kwartier voor tijd naar de kant. Aanvoerder Ruud Vormer speelde wel de hele wedstrijd.

Landskampioen Club Brugge gaat aan kop met 26 punten uit dertien wedstrijden. Charleroi en Standard Luik volgen met 23 punten. Charleroi heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Voetbal: Bero terug bij Vitesse, broers Van Kaam starten bij Groningen

19.38 uur: Matús Bero keert terug in de basisopstelling bij Vitesse voor de competitiewedstrijd bij FC Groningen. De Slowaakse middenvelder, een vaste waarde in het elftal van de Duitse trainer Thomas Letsch, stond een maand aan de kant met een knieblessure. Bij de thuisploeg starten de broers Daniël en Joël van Kaam. Laatstgenoemde beleeft zijn basisdebuut bij de Groningers.

Vitesse, dat evenveel punten heeft als koploper Ajax, moet het doen zonder Riechedly Bazoer. Hij is geschorst na zijn rode kaart in het thuisduel met FC Emmen (3-1) en wordt vervangen door Tomas Hajek.

Groningen heeft spits Jørgen Strand Larsen terug. De Noor maakte woensdag zijn debuut voor de nationale ploeg van Noorwegen, waarvoor hij zijn vakantie onderbrak. Zijn trainer Danny Buijs had Strand Larsen vlak voor de interlandperiode even op vakantie gestuurd omdat de jonge Noor toe was aan rust. Zonder de spits verloor Groningen met 2-0 bij Feyenoord.

Handbal: Gestopte Broch terug op het handbalveld

19.38 uur: Ruim 2 jaar nadat ze had besloten om te stoppen met handballen, staat Yvette Broch weer op het veld. De 29-jarige Westlandse traint op eigen verzoek mee bij Metz, de Franse club van trainer Emmanuel Mayonnade die ook bondscoach is van Oranje.

„Ik heb 2,5 jaar nodig gehad om dingen te leren over mezelf en om andere ervaringen in het leven op te doen”, zegt Broch tegen de NOS. „De druk die ik mezelf oplegde als topsporter, heeft me uiteindelijk opgebrand. Ik ben de afgelopen jaren een ander persoon geworden, waarin ik het leven van een heel andere kant heb gezien. Nu beleef ik handbal ook anders. Ik vind het heerlijk om weer op het veld te staan en echt te genieten. Dat is ook mijn intentie en verder zien we wel. Voor nu is het vooral lekker trainen en plezier maken. Ik heb ook een goed gevoel bij de club Metz.”

Broch speelde tussen 2011 en 2015 al voor de Franse club. De cirkelspeelster ging daarna naar de Hongaarse topclub Györi, waarmee ze onder meer twee keer de Champions League won.

Broch speelde 118 interlands voor Oranje, waarmee ze op de WK’s zilver (2015) en brons (2017) pakte. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 grepen de Nederlandse handbalsters net naast een medaille (vierde). Broch fungeerde vorig jaar als tv-analist bij Ziggo Sport tijdens het door Oranje gewonnen WK in Japan.

Handbal: Luc Steins naar Franse topclub Paris Saint-Germain

19.06 uur: Handballer Luc Steins heeft een toptransfer gemaakt in de Franse competitie. De 25-jarige Limburger, international van Oranje, gaat op huurbasis van Toulouse naar Paris Saint-Germain. De Franse kampioen van de afgelopen zes seizoenen had een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic en kwam in de zoektocht uit bij Steins. De Limburger maakt het seizoen af in Parijs.

„Deze club is een droom voor iedere handballer”, zegt Steins. „Hoewel ik me zeer verbonden voel aan Toulouse, was het heel moeilijk om deze ongelooflijke kans af te slaan. Ik ben trots dat ik bij zo’n prestigieuze club ga spelen en ben uitgekozen om een team te versterken dat al zoveel kwaliteit en talent heeft.”

De spelmaker van Oranje doet met PSG aan het einde van dit jaar mee aan de Final Four van de Champions League. De Franse grootmacht won het belangrijkste Europese toernooi voor clubs nog nooit.

Golf: Lars van Meijel stijgt in Zuid-Afrika

16.47 uur: Golfer Lars van Meijel is bij de Joburg Open in Zuid-Afrika geklommen naar de achttiende plaats. De 26-jarige Nederlander speelde zaterdag bekwaam in Johannesburg. Hij maakte eerst zijn tweede ronde af in 69 slagen en voltooide daarna zijn derde omloop in 67 slagen. Met een score van 206 (-7) klom Van Meijel naar een plek bij de eerste twintig.

Daan Huizing verging het minder goed. Met een derde ronde van 74 slagen belandde hij op de 61e positie. Huizing begint met een totaal van 213 (par) aan de laatste dag.

De Zuid-Afrikaan Wilco Nienaber leidt na drie rondes met een score van 197 (-16).

Joost Luiten, Wil Besseling en Darius van Driel wisten zich niet te kwalificeren voor het slotweekeinde.

Motorsport: Miguel Oliveira pakt poleposition in eigen land

16.30 uur: De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft poleposition veroverd voor de laatste race van dit seizoen in de MotoGP. Oliveira deed dat in eigen land op het circuit van Portimão, waar onlangs de Formule 1 al voorbij kwam. Met 1.38,892 zette de KTM-coureur in de kwalificatie de beste tijd neer op het Autódromo Internacional do Algarve.

De verschillen waren bijzonder klein. De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) moest op 0,044 seconde van Oliveira genoegen nemen met de tweede startplaats, de Australiër Jack Miller (Ducati) eindigde op 0,146 seconde als derde in de kwalificatie.

De Spanjaard Joan Mir, die vorige week in Valencia de wereldtitel veroverde, wist zich niet eens te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. De Suzuki-coureur begint zijn eerste race als wereldkampioen vanaf de twintigste startplek.

Het seizoen in de MotoGP bestaat als gevolg van de coronacrisis uit slechts veertien GP’s. Oliveira werd zaterdag al de zevende coureur die dit jaar die poleposition wist te veroveren. De koningsklasse telde dit jaar ook al negen verschillende racewinnaars. Oliveira zegevierde in augustus op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

In de Moto2 kwalificeerde Bo Bendsneyder zich als zestiende. De 21-jarige Rotterdammer, die zijn laatste GP rijdt voor het raceteam van Roelof Waninge, was bijna een halve seconde langzamer dan de Australiër Remy Gardner die pole pakte in 1.42,592. Bendsneyder eindigde vorige week in Valencia als achtste, zijn beste resultaat dit seizoen. Hij was toen vanaf de negende startplek vertrokken.

In de Moto2 ligt de strijd om de wereldtitel nog helemaal open. De Italiaan Enea Bastianini gaat de slotrace in als leider van de WK-stand met 194 punten, gevolgd door de Brit Sam Lowes (180) en zijn landgenoten Luca Marini (176) en Marco Bezzecchi (171). Ze kunnen alle vier nog wereldkampioen worden.

Skiën: Mikaela Shiffrin tweede bij rentree in Levi

15.12 uur: Skiester Mikaela Shiffrin is bij haar rentree na een afwezigheid van zo’n tien maanden als tweede geëindigd bij de wereldbeker slalom in het Finse Levi. De Amerikaanse, drievoudig winnares van de wereldbeker over alle disciplines, moest de zege laten aan Petra Vlhova. De Slowaakse was in beide manches net de snelste.

Shiffrin leek afgelopen winter hard op weg naar haar vierde opeenvolgende winst van het wereldbekerklassement, tot ze het seizoen voortijdig afsloot na de onverwachte dood van haar vader. Wegens rugklachten liet ze de openingswedstrijd van het seizoen in het Oostenrijkse Sölden schieten.

Voor Vlhova, vorig jaar wereldkampioene op de reuzenslalom, was het haar vijftiende wereldbekerzege. Achter de twee topfavorieten eindigde de Oostenrijkse Katharina Liensberger als derde.

De Nederlandse Adriana Jelinkova wist zich niet te kwalificeren voor de tweede manche.

Tennis: Primeur De Jong in Zuid-Amerika

10.39 uur: Jesper de Jong is bij het challengertoernooi van Guayaquil vanuit de kwalificaties doorgedrongen tot de halve finales. De 20-jarige De Jong was in de kwartfinales in twee sets (6-2 6-2) te sterk voor de Spanjaard Oriol Roca Batalla. In de strijd om een plaats in de finale neemt De Jong het in Ecuador op tegen de Slowaak Andrej Martin, de nummer 103 van de wereld. De Jong bezet nu nog de 349e positie op de wereldranglijst.

Het is pas de derde keer dat De Jong op een challengertoernooi, het op een na hoogste niveau, uitkomt. Het bereiken van de halve finales is een primeur voor de tennisser uit Hoofddorp.

De Jong verloor afgelopen zomer de finale van het NK, waarin Gijs Brouwer te sterk was. Eerder had hij bij dat toernooi naam gemaakt door Robin Haase uit te schakelen.