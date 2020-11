Sport Kort: primeur De Jong in Zuid-Amerika

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Primeur De Jong in Zuid-Amerika

10.39 uur: Jesper de Jong is bij het challengertoernooi van Guayaquil vanuit de kwalificaties doorgedrongen tot de halve finales. De 20-jarige De Jong was in de kwartfinales in twee sets (6-2 6-2) te sterk voor de Spanjaard Oriol Roca Batalla. In de strijd om een plaats in de finale neemt De Jong het in Ecuador op tegen de Slowaak Andrej Martin, de nummer 103 van de wereld. De Jong bezet nu nog de 349e positie op de wereldranglijst.

Het is pas de derde keer dat De Jong op een challengertoernooi, het op een na hoogste niveau, uitkomt. Het bereiken van de halve finales is een primeur voor de tennisser uit Hoofddorp.

De Jong verloor afgelopen zomer de finale van het NK, waarin Gijs Brouwer te sterk was. Eerder had hij bij dat toernooi naam gemaakt door Robin Haase uit te schakelen.