Sport Kort: Aantal besmettingen in Premier League blijft dalen

Aantal besmettingen in Premier League blijft dalen

17.02 uur: Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Premier League gedaald. Over de afgelopen zeven dagen rapporteerde de hoogste Engelse voetbalklasse zestien nieuwe gevallen. Van 20 tot en met 26 december was nog sprake van 103 positieve tests, een record. Sindsdien zijn de aantallen gedaald.

In de afgelopen week werden 6221 tests uitgevoerd onder spelers, trainers en andere stafleden. Sinds december zijn 22 wedstrijden vanwege corona uitgesteld, de voorlopig laatste keer was dat op 18 januari.

WK zwemmen in Japan mogelijk weer een jaar uitgesteld

14.22 uur: De wereldkampioenschappen zwemmen in de Japanse stad Fukuoka worden mogelijk weer met een jaar uitgesteld. Het evenement zou in eerste instantie worden gehouden in de zomer van 2021, maar omdat toen de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio plaatsvonden, werden de WK verplaatst naar mei 2022. Omdat op heel wat continenten de kwalificatiecyclus verstoord is vanwege de coronapandemie, overweegt de mondiale zwemfederatie FINA het toernooi opnieuw een jaar op te schuiven.

Technisch directeur André Cats van de Nederlandse zwembond KNZB bevestigt desgevraagd dat daar „zeer serieus” sprake van is. In de loop van deze week moet duidelijkheid komen. Het evenement staat op de kalender voor 13 tot en met 29 mei. Japan verwacht op de WK zo’n 2400 deelnemers uit bijna 200 landen. Zijn gaan strijden om de wereldtitels op de langebaan (50 meter), in het open water, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en klifduiken.

In augustus staan in Rome de Europese kampioenschappen zwemmen op het programma.

Amateurclubs maken zich klaar voor hervatting sportcompetities

13.47 uur: Vooruitlopend op de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond maken de amateurvoetbalverenigingen zich op voor de hervatting van de competitie. Mogelijk mogen de sportcompetities voor amateurs komend weekeinde weer hervat worden. De KNVB laat het al langer geplande programma in de zogeheten B-categorie voor komend weekeinde voorlopig staan, tot het kabinet een besluit heeft genomen.

„We bereiden allerlei scenario’s voor”, aldus een woordvoerder van de bond. „We gaan niet speculeren, we wachten eerst de persconferentie af.” Sinds 15 januari kan iedereen weer vrijwel zonder beperkingen sporten op de eigen club, zowel in de buiten- als binnensport. Onderlinge wedstrijden spelen is toegestaan, maar tegen andere clubs spelen nog niet. Met uitzondering van de topsport liggen de competities dan ook stil. De huidige coronamaatregelen lopen in ieder geval tot en met dinsdag, de dag van de persconferentie.

Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), weet dat veel clubs zich voorbereiden op de hervatting van het seizoen. „Al denk ik zelf niet dat de competitie zaterdag al wordt hervat, in ieder geval niet in de A-categorie. Het zou logisch zijn als alle teams eerst een oefenwedstrijd kunnen spelen. Met name kleinere verenigingen hebben niet de mogelijkheden om onderling te oefenen met teams van min of meer gelijke weerstand.”

Volgens Van Olffen staan de amateurclubs klaar om weer te beginnen. De BAV krijgt geen signalen binnen dat clubs door de vele corona-onderbrekingen van de afgelopen jaren veel vrijwilligers zouden zijn kwijtgeraakt. „Ik krijg zelfs de indruk dat al die vrijwilligers staan te popelen om weer te beginnen. Iedereen mist het sociale contact. Vrijwilligers zijn doorgaans heel loyaal naar hun vereniging, daarom hebben al die sportverenigingen ook zo’n belangrijke sociale functie in de samenleving. Misschien is dat nog wel belangrijker dan het sportieve aspect.”

Wielrenners volgend jaar naar Barcelona voor start Vuelta

12:30 uur De Ronde van Spanje begint volgend jaar in Barcelona. De Catalaanse stad huisvest de start van de eerste twee etappes. Dit jaar begint de Vuelta op vrijdag 19 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit, waarna ook de tweede en derde etappe over Nederlandse bodem gaan: van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda.

De organisatie van de Vuelta koos Barcelona voor de start van volgend jaar. Het is de bedoeling dat ook daar op zaterdag 19 augustus 2023 een ploegentijdrit wordt verreden. De Ronde van Spanje eindigt drie weken later, op zondag 10 september, in Madrid. De rest van het parcours wordt later geopenbaard.

In 1962 vond de start van de Vuelta ook in Barcelona plaats. De Tour de France begint volgend jaar eveneens in Spanje, in Bilbao.

Miami Heat neemt kop in NBA over van Nets

09:15 uur De basketballers van Miami Heat hebben in de oostelijke divisie van de NBA de leiding overgenomen van Brooklyn Nets. Miami Heat versloeg Los Angeles Lakers met 113-107, terwijl de Nets verloren bij Minnesota Timberwolves (125-136). De ploeg uit Miami leidt nu met 30 zeges, Brooklyn Nets bleef op 29 overwinningen staan. Beide clubs verloren 17 wedstrijden.

Jimmy Butler tekende met 20 punten, 12 assists en 10 rebounds voor een zogeheten triple-double bij de Heat. Chicago Bulls verloor ondanks 41 punten van DeMar DeRozan met 114-95 bij Orlando Magic en bleef zo op 28 zeges staan in het oosten. De Bulls hebben net als de Heat en de Nets 17 keer verloren.

Jayson Tatum leidde Boston Celtics met maar liefst 51 punten naar een zege op Washington Wizards (116-87). In het westen won Golden State Warriors het topduel met Utah Jazz: 94-92. De Warriors staan op de tweede plek in het westen met 34 zeges en 13 nederlagen, achter Phoenix Suns (36-9). Utah Jazz neemt de vierde plek in met 30-17.

Pechstein kandidaat om Duitse vlag te dragen in Peking

08:30 uur De Duitse schaatsster Claudia Pechstein maakt kans om op haar achtste Olympische Spelen de nationale vlag te dragen bij de openingsceremonie. De 49-jarige Pechstein, vijfvoudig olympisch kampioene, behoort tot de zes kandidaten die het olympisch comité van Duitsland heeft aangewezen. De Duitse sporters en de fans kunnen tot en met 30 januari hun stem uitbrengen; de stemmen van beide groepen tellen voor 50 procent mee.

Net als bij de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio mag ieder land twee vlaggendragers aanwijzen, een man en een vrouw.

Pechstein heeft concurrentie van snowboardster Ramona Hofmeister en Natalie Geisenberger, viervoudig olympisch kampioene rodelen. Bij de mannen zijn bobsleeër Francesco Friedrich, ijshockeyer Moritz Müller en rodelaar Tobias Wendl de kandidaten. De Duitse bond maakt op 3 februari, een dag voor de openingsceremonie, bekend welke vrouw en man de meeste stemmen hebben gekregen.