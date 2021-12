’Perfect Ajax’ wint ook laatste groepsduel van Sporting Portugal

Ajax trad aan met slechts twee wijzigingen ten opzichte van de vaste opstelling van Erik ten Hag, die voor het eerst gehanteerd werd tijdens de uitwedstrijd bij Sporting Portugal in september toen het 1-5 werd. Aanvoerder Dusan Tadic werd gespaard, omdat hij sinds het uitduel bij Heracles Almelo al met rugklachten kampt. Verder werd er met verdediger Jurriën Timber geen risico genomen, omdat hij bij een gele kaart geschorst zou zijn.

Met Perr Schuurs en David Neres als vervanger begon Ajax sterk tegen Sporting, dat overigens ook niet met zijn sterkste formatie aantrad. Al na zes minuten ging de bal op de stip, nadat Daniel Braganca op de voet van Sébastien Haller ging staan. De spits zette zijn sterke reeks in de Champions League voort door zelf voor de 1-0 te tekenen. Zijn tiende treffer in deze campagne.

Hoewel Ajax de wedstrijd controleerde en via Steven Berghuis snel een keer heel dicht bij een tweede treffer was, kwam Sporting er bij vlagen ook dreigend uit. De eerste paar keer kon Remko Pasveer de bal nog naast kijken, maar halverwege de eerste helft was het wel raak. Met een knappe volley tekende Nuno Santos voor de gelijkmaker. De koploper van groep B schakelde al snel een tandje bij.

Via onder anderen Schuurs en Antony was het zeer dreigend en uiteindelijk viel vlak voor rust ook de 2-1. Na gepruts achterin kreeg Antony de bal zo tegen zich aangeschoten. De Braziliaan bleef vervolgens ijzig kalm en tikte na een paar keer uitstellen binnen.

De tweede helft startte aanvankelijk wat mat, maar na een klein uur schakelde Ajax bij en ging het snel. Eerst scoorde Neres na prima actie van Schuurs, voor beide was het overigens de laatste actie alvorens ze gewisseld werden. Enkele minuten later maakte Berghuis zelfs de 4-1 met een schot in de korte hoek. De vijfde was ook niet ver weg, maar Lisandro Martinez raakte met een harde knal de paal.

Toch bleef Sporting net zoals voor rust af en toe gevaarlijk. Dat leverde een klein kwartier voor tijd een schitterende treffer op, toen Tabata vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend binnenschoot. Antony dacht enkele minuten voor tijd een nog mooier slotakkoord in huis te hebben, maar zijn pegel flitste langs de verkeerde kant van de paal. Zo bleef het 4-2 voor Ajax, dat groep B in de Champions League afsluit met 18 punten en een doelsaldo van 20-5.