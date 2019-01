AZ zet miljoenen in voor Sandler

De Alkmaarders hebben tevens aangeboden om overbodige spelers als Rens van Eijden en Iliass Bel Hassani te betrekken in de deal, waarmee deze in waarde de hoogst ontvangen transferbedragen (anderhalf miljoen euro voor Ben Rienstra en Kamohelo Mokotjo) flink overstijgt. Het geeft aan hoe veel potentie AZ ziet in het 20-jarige jeugdproduct van Ajax, dat vorig jaar onder Ron Jans nog nauwelijks aan de bak kwam in Zwolle, maar dit jaar in de acht basisoptredens tot zijn sleutelbeenbreuk een revelatie was bij PEC.

In Alkmaar heeft men goede hoop dat het Sandler alsnog weet te strikken. PEC is met de verdediger in gesprek om zijn medio 2019 aflopende contract te verlengen, maar de verdediger zelf ziet een overstap naar AZ zeker zitten. Terell Ondaan verlengde zijn contract bij PEC Zwolle wel, tot de zomer van 2020.