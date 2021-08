Lionel Messi debuteert voor PSG, glansrol Kylian Mbappé

De van FC Barcelona overgekomen Messi betrad het veld voor een andere voormalig speler van de Catalanen, Neymar. Messi speelde zijn hele profloopbaan tot zondag alleen maar duels voor FC Barcelona en de nationale ploeg van Argentinië.

Kylian Mbappé viert een van zijn treffers. Ⓒ ANP/HH

Toen Messi zijn opwachting maakte in Reims had de door Real Madrid begeerde Mbappé (in de 16e en 63e minuut) de boel al in het voordeel van PSG beslist. De Parijzenaars zijn koploper in Frankrijk. Het doel is om dit seizoen opnieuw landskampioen worden, maar vooral toch om voor de eerste keer in de geschiedenis de Champions League winnen.

Georginio Wijnaldum stond in de basis bij PSG en verliet het veld op het moment dat Messi inviel. Bij Reims maakte een Nederlander zijn debuut. Het gaat om de van Heerenveen overgekomen Mitchell van Bergen. De aanvaller maakte in de 71e minuut zijn entree.