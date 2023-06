Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-international Jan Peters geeft alleen Wijnaldum en Aké een voldoende tegen Italianen Oranje op rapport: ’Beter dat Simons nog jaar bij PSV blijft’

Net als tegen Kroatië kan Xavi Simons zich ook tegen Italië niet onderscheiden. „Hij werkt zich het snot voor de ogen, maar loopt te veel met de bal”, zegt rapporteur Jan Peters. Ⓒ René Bouwman

Met 31 interlands en vier seizoenen als speler in de Serie A is Jan Peters een kenner van het internationale topvoetbal en volgt hij de Italiaanse competitie als geen ander. De oud-international legt als rapporteur Oranje langs de meetlat bij de verloren strijd (2-3) om de derde plek in de Nations League. Georginio Wijnaldum krijgt met een 6,5 het hoogste cijfer, verder oordeelt Peters stevig over het falende Oranje, waar verder alleen Nathan Aké een voldoende (6) krijgt.