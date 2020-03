Primeur voor Ronde van Zwitserland: tóch koers voor profrenners

„Daarin worden uiteraard alle beperkingen door het coronavirus gerespecteerd”, liet de organisatie tegenover optekenen.

Alle ploegen die in juni aan de Ronde van Zwitserland op de weg, die voorlopig nog niet werd uitgesteld, zullen deelnemen, kregen een uitnodiging in de bus. Er mogen drie renners per team deelnemen.

Het project - dat kwam in samenwerking met Velon, dat een twaalftal WorldTour-teams verenigt - bestaat uit een reeks van vijf individuele races op het online platform Rouvy. Er wordt een uur gefietst op wegen die ook in het parcours van de wedstrijd in juni zitten.

Gegevens van de renners, die voorgesteld worden door 3D-avatars van hun team, zoals snelheid en kracht, worden aan de kijkers getoond. Verschillende renners zullen ook met webcams in beeld te zien zijn.

Sunweb-kopman Michael Matthews reageerde al enthousiast. „Dit is een heel coole manier om met onze fans te interactief te reageren. Dat is in een gewone wedstrijd onmogelijk. Het initiatief geeft ons motivatie in een onzekere tijd.”

Ook Marc Madiot, teambaas van Groupama-FDJ, toonde zich een voorstander. „Elk initiatief om renners te stimuleren in deze moeilijke tijd is meegenomen.”