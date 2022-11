Premium Het beste van De Telegraaf

Opdracht duidelijk voor handbalsters na keiharde knock-out op EK

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Voor Inger Smits en de handbalvrouwen van Oranje wordt de deur naar de halve finales dichtgeslagen. Nederland kan op het EK nog hooguit vijfde worden. Ⓒ Orange Pictures

door Lisa Schoenmaker - Nog voordat de Nederlandse handbalvrouwen hun laatste wedstrijd hebben gespeeld op het EK, is het doek gevallen. Tot dinsdagavond hoopte de ploeg nog op het ’Wonder van Skopje’, maar het laatste sprankje hoop verdween toen Montenegro afrekende met Roemenië. Het betekende de knock-out voor de ploeg van Per Johansson, want door de ontsnappingsroute kon nu een streep. Oranje zal er woensdagavond alles aan doen om in ieder geval derde te worden in de poule, want dan vliegt de ploeg donderdag nog wel naar Ljubljana om te strijden voor de vijfde plaats. Dit kan belangrijk zijn met het oog op plaatsing voor het WK volgend jaar.