Pinot legt druk bij geletruidrager Alaphilippe

„Hij heeft het geel en een voorsprong van meer dan anderhalve minuut op de concurrentie. De afgelopen twee ritten was ik misschien degene met de beste benen, maar er kan tot en met zondag nog veel veranderen”, aldus de 29-jarige kopman van Groupama-FDJ, die met Alaphilippe de hoop is om Bernard Hinault na 34 jaar als laatste Franse winnaar van de Tour op te volgen.

„Ik blijf er bij dat ik niet de favoriet ben”, countert ’Juju’. „Ik zal er voor vechten en bekijk het per dag. Ik heb mezelf in de Pyreneeën verbaasd, maar er komt nog een heel zwaar drieluik aan in de Alpen. Ik ben elke dag weer blij als ik het geel draag en we zien wel tot hoe ver ik kom.”

Diens teammanager van Deceuninck-QuickStep, Patrick Lefevere, laat doorschemeren dat het niet ondenkbaar is dat zijn goudhaantje dit tot en met Parijs volhoudt. „Met Julian weet je het nooit. Zijn gele trui hangt aan een zijden draadje, maar dat draadje kan heel sterk zijn. Ik heb ook gezien dat Geraint Thomas en Steven Kruijswijk zondag niet heel sterk waren. Als ik eerlijk ben kunnen wij met deze ploeg zonder klimmers geen Tour de France winnen. Wij gaan verdedigen, het is niet aan ons om aan te vallen.”