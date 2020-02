Felice Albers knokt voor plek in olympische hockeyselectie

Felice Albers snelt begin juni tijdens haar Oranjedebuut langs de Belgische Judith Vandermeiren. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Felice Albers (20) is een van de grote beloftes van het Nederlands vrouwenhockeyteam, dat vandaag en morgen in Buenos Aires in het kader van de Pro League aantreedt tegen Argentinië. De benjamin van Oranje vecht hartstochtelijk voor een plek in de zestienkoppige olympische selectie van Alyson Annan.