Live: Grijpt Max Verstappen zijn derde pole position op een rij?

Max Verstappen in actie op het circuit. Ⓒ ANP/HH

Imola - Max Verstappen jaagt in de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn derde start vanaf pole position op een rij. In 2020 eindigde hij het seizoen in Abu Dhabi met een eerste plek in de kwalificatie en dat deed hij dit jaar ook bij de ouverture in Bahrein.