Sport Kort: Tobiasen blijft trainer Almere City FC

Tobiasen ook komend seizoen trainer Almere City FC

21.45 uur Ole Tobiasen is ook komend seizoen trainer van Almere City FC. De 44-jarige Deen bereikte donderdag met de leiding van de club uit de eerste divisie een akkoord over verlenging van zijn aflopende contract met één jaar.

De 44-jarige Tobiasen volgde eind november de ontslagen Robert Molenaar op. Daarvoor was hij al assistent-trainer van Almere en ook even interim-coach. Vorig seizoen nam hij in maart de taken over van Michele Santoni en leidde hij Almere naar winst van de vierde periodetitel.

„Het is fijn om komend seizoen vanaf dag één als hoofdcoach voor de groep te staan. Dat biedt mij de mogelijkheid om mijn visie verder uit te werken”, aldus Tobiasen, die in Nederland onder meer bij Ajax voetbalde.

Olympische Spelen: Ook World Games jaar later

17.18 uur: De World Games in Birmingham in de Verenigde Staten zijn met een jaar uitgesteld en zijn nu van 7 tot en met 17 juli 2022. De organisatie besloot daartoe vanwege de verplaatsing van de Olympische Spelen, van 2020 naar 2021.

De World Games worden eens in de vier jaar georganiseerd, altijd een jaar na de Spelen. Bij de Wereldspelen staan 32 sporten op het programma die niet olympisch zijn, zoals een aantal vechtsporten, squash, korfbal en biljarten.

Aan de World Games doen ongeveer 3600 atleten uit honderd landen mee.

Olympische Spelen: marathon ook in 2021 in Sapporo

17.16 uur: De marathon van de Olympische Spelen van Tokio wordt ook in 2021 in Sapporo gelopen. Dat heeft Kit McConnell, sportdirecteur van het IOC, gezegd. „We gaan niets veranderen aan de al vastgestelde programmering.”

Als de Olympische Spelen vanwege de uitbraak van het coronavirus niet een jaar waren uitgesteld, was de marathon dit jaar ook in Sapporo gehouden. Het is in die stad in de Japanse zomer aanmerkelijk minder warm dan in Tokio.

In Sapporo werden in 1972 de Winterspelen gehouden.

Turnen: Wereldbeker in Doha voor tweede keer uitgesteld

17.01 uur: De wereldbekerwedstrijd turnen in Doha is voor de tweede keer uitgesteld. Het evenement was vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus verplaatst van maart naar juni. Het is nog te vroeg om dan alweer te kunnen sporten, aldus gymnastiekfederatie FIG. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

De wedstrijd in Doha maakte deel uit van de olympische kwalificatieroute, waarbij de winnaars van de wereldbekerreeks per toestel een olympisch ticket zouden veroveren. Namens Nederland staat Epke Zonderland voorlopig op de eerste plaats in het klassement aan de rekstok.