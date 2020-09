Frenkie de Jong over chaos rond Lionel Messi: ’Hij zit nog wel in groepsapp’

De middenvelder weet niet wat ’er allemaal van waar is”, bekent hij tegenover de NOS. „ Je weet wel dingen, maar niet veel meer. Ik heb Ronald Koeman kort telefonisch gesproken. Uiteindelijk ligt het aan mij of ik ga spelen of niet”, vertelt hij over zijn eigen positie bij de club.

Betreffende Messi kan De Jong niet veel meer vertellen. „Ik heb het van een afstand gevolgd en er is wel chaos inderdaad, er is veel gaande. Ik heb Messi of de club hierover niet gesproken, nee.”

Hij vervolgt: „Ik ga me daar niet mee bezig houden. Ik weet het oprecht niet. Het zou heel jammer zijn en een grote klap en een grote impact op de club hebben. Maar ik weet niet wat er van waar is en wat hij of de club wil.”

„Ik hoop dat hij blijft”, voegde De Jong er bij FOX Sports nog aan toe. „Hij zit nog in de WhatsApp-groep van het team. Hij heeft daar niet van zich laten horen de voorbije dagen, maar in de appgroep is het sowieso vaak rustig. En ik ben nu ook niet zo close met hem dat ik hem even ga bellen.”

Oranje

Voor ’Frenkie’ is het sowieso wel dubbel: zijn trainer bij Oranje is weg, maar hij krijgt dezelfde oefenmeester juist weer bij FC Barcelona. „Het is jammer dat hij bij Oranje weg is, we waren goed op weg. Koeman is een goede coach die duidelijk kan zijn, dus het kan positief bij ons bij Barcelona uitpakken.”

Over de opvolging van Koeman wil hij zich niet bezig houden. De Jong vindt daar niet zoveel van, zegt hij. „Ik zie wel wie er gaat komen, dat is aan de KNVB. De KNVB is leidend hierin, wij zijn dan ondergeschikt.”

Zou Louis van Gaal een optie zijn? „Het is een grote trainer, maar ik weet niet of hij het zou willen of dat de KNVB hem zou willen benaderen.”

