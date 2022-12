Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse trainster (59) geeft haar kant van het verhaal Anonieme beschuldigingen aan adres Pauw ’voer voor psychologen’

Vera Pauw stond vorige week in Ierland de media al te woord over de kwestie. Ⓒ RENE BOUWMAN

DUBLIN - ,,Hoe is dit ontstaan? Dat vraag ik me continu af”, aldus Vera Pauw over het recent uitgebrachte Amerikaanse rapport naar misstanden in de hoogste voetbalcompetitie van het land. De oud-coach van Houston Dash (2018) wordt daarin door anonieme spelers beticht van weight shaming, het bespotten van iemands gewicht. Bovendien zou ze zich excessief hebben bemoeid met eetschema’s, waardoor een speelster een eetstoornis opliep.