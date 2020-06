’PSV-spits Romero heeft dezelfde honger als Romario en Ronaldo’

Maxi Romero keert weer terug bij PSV. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Zou je onder de supporters van PSV een poll houden naar welke speler zij komend seizoen het meest benieuwd zijn, dan staat Maxi Romero (21) met stip op één. Zeker nu de transfermarkt in coronatijden nog op slot zit. Zijn terugkeer voelt als de entree van een grote aankoop. Dat is de Argentijnse spits ook. Hij kostte twee jaar terug 10,5 miljoen euro. Maar zijn eerste periode in Eindhoven mislukte. De goals tijdens de verhuurperiode aan zijn oude club Velez Sarsfield geven nieuwe hoop.