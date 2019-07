Poels: ’Zonder Froome is het best wel even raar’

Wout Poels Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - „Nee hoor”, verzekert Wout Poels. „Deze Tour de France liggen er geen kansen voor mij. Ik zal me volledig in dienst stellen van onze kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal.” De 31-jarige Limburger zal wel even moeten wennen aan het Brits/Colombiaanse duo. „De laatste vijf grote rondes die ik reed waren allemaal met Chris Froome, dus zonder hem is het best wel even raar.”