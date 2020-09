Driemaal is scheepsrecht voor Sunweb-renner Hirschi in Tour

In de langste etappe van deze editie van de Tour de France, van Chauvigny naar Sarran over een afstand van 218 kilometer, was de verwachting dat een groepje met vluchters ’het wel zou redden’.

Hommage Poulidor

De renners koersten overigens ook door Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp van wijlen Raymond ’Poupou’ Poulidor. De opa van Mathieu van der Poel overleed eind 2019 op 83-jarige leeftijd.

Deze etappe kende een razendsnel eerste uur, met een gemiddelde van meer dan 50 km/u. Het regende vanaf het begin aanvallen, maar niet iedereen raakte even makkelijk weg. Uiteindelijk ontstond een vlucht van vier met Max Walscheid, Luis Leon Sanchez, Imanol Erviti en Nils Politt. In de achtergrond wisten uiteindelijk enkel nog Kasper Asgreen en Mathieu Burgaudeau te ontsnappen uit het peloton, waardoor de verwachte grote vlucht uitbleef.

Kopgroepje

Asgreen en Burgaudeau moesten heel wat werk verzetten, maar vonden na de tussensprint, die in het peloton gewonnen werd door Sam Bennett, uiteindelijk toch aansluiting bij de vier leiders. Bora-hansgrohe zorgt er ondertussen al de hele dag voor dat de voorsprong van de vlucht binnen de perken bleef.

Zo’n 40 kilometer voor de meet werden de koplopers - mede door wat stevig klimwerk - gegrepen. Er ontstond een nieuwe kopgroep, met Benoot, Hirschi, Kragh Andersen, Schachmann en Pacher in de gelederen. Julian Alaphilippe probeerde het later alleen vanuit het peloton.

Superdaler Hirschi

Hirschi, de Zwitser van Sunweb, liet eerder deze Tour al zien uitstekend te kunnen dalen. Tot twee keer toe had hij net een ritzege misgelopen. Een keer met een sprint met Alaphilippe, de andere keer zag hij na een lange solo Tadej Pogacar de winst afsnoepen. En nu dacht hij; driemaal is scheepsrecht. Hirschi daalde als een bezetene. Hij bouwde zijn voorsprong op zowel Soler (32 seconden) als de groep Alaphilippe (52 seconden) wat uit. Het peloton, met alle klassementsrenners, volgde op een kleine twee minuten op 12 kilometer van de finish.

Schachmann en Soler probeerden het nog in de achtervolging, maar dat was tevergeefs. Ondertussen kwam ook het peloton er achteraan gedenderd. Het was te laat, Hirschi won glansrijk in zijn eerste Tour meteen een etappe. De klassementsrenners lieten zich ook in de finale niet gelden, waardoor Roglic ook vrijdag weer de gele trui verdedigt. Hij staat 21 seconden voor op zijn naaste belager Egan Bernal (Ineos).

