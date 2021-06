Novak Djokovic wint door boze fans verstoorde kwartfinale Roland Garros

In het hoofdstadion Court Philippe Chatrier kunnen normaliter 15.000 toeschouwers plaatsnemen, maar dat mogen er maar 5000 zijn wegens de coronamaatregelen.

Vanwege de avondklok, die onlangs is verschoven van 21.00 naar 23.00 uur, moesten de fans echter wel bijtijds het park verlaten. Maar dat was een deel van de fans bij de aantrekkelijke halve finale tussen de Djokovic en Berretinni niet van plan. ,,We gaan niet weg’’, scandeerde een boos groepje kort voor elf uur zelfs.

De organisatoren van Roland Garros besloten daarop tot een bijzondere maatregel. Beide spelers werden na de vijfde games van de vierde set van de baan afgedirigeerd, waardoor de toeschouwers geen reden meer hadden om te blijven zitten.

Novak Djokovic in actie. Ⓒ REUTERS

Na een kwartiertje kwamen de twee mannen de baan weer op en kon het duel worden hervat. Dit bij een 2-1 voorsprong in sets voor Djokovic en een 3-2 voorsprong in de vierde set: 6-3, 6-2, 6-7(5), 3-2. De Serviër pakte de laatste set uiteindelijk met 7-5 en veroverde zo een ticket voor de volgende ronde. Na het winnende punt schreeuwde een duidelijk geagiteerde Djokovic de frustraties van zich af.

De halve finale tegen Nadal is een herhaling van de finale van vorig jaar in Parijs. Toen won de Spanjaard in drie sets en pakte zijn dertiende titel op Roland Garros. Djokovic won het Franse grandslamtoernooi een keer, in 2016.