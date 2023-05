Van de Zandschulp meldt zich af voor tennistoernooi Genève

Van de Zandschulp (27) is niet geblesseerd, maar de nummer 30 van de wereld is momenteel nog actief in het dubbelspel van het masterstoernooi van Rome. In de Italiaanse hoofdstad heeft hij zich met Robin Haase geplaatst voor de halve eindstrijd. Hij verkiest daarom volgende week rust boven het spelen van meer wedstrijden.

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, begint op zondag 28 mei. Vorig jaar haalde Van de Zandschulp de derde ronde in Parijs. Hij verloor toen van Rafael Nadal.

Koolhof met Skupski naar halve finale in Rome

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski hebben de halve finales bereikt van het tennistoernooi in Rome. Ze waren in de kwartfinale te sterk voor de Australiërs Jason Kubler en Alex De Minaur: 6-4 6-4.

Koolhof en Skupski stuiten in de halve eindstrijd op Van de Zandschulp en Haase. Van de Zandschulp strandde afgelopen vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel in Rome. Hij ging in twee sets onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 6-2 6-4.

Bij de vrouwen staan Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk in de halve finale van het dubbelspel.