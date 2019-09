Ruime zege Ajax-opponent Chelsea

Chelsea, tegenstander van Ajax in de Champions League, won met 5-2 bij Wolverhampton Wanderers en Tottenham was thuis met duidelijke cijfers te sterk voor Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt geen prettige middag had: 4-0.

Voor Chelsea, dat net als de Spurs in de eerste vier duels maar vijf punten haalde, was Tammy Abraham drie keer trefzeker. De 21-jarige Abraham, afkomstig uit de jeugdopleiding van Chelsea, is de jongste speler die drie goals weet te maken sinds Tommy Langley (19) in 1977.

Bij Tottenham Hotspur tekende Son Heung-min voor twee doelpunten. De Zuid-Koreaan maakte de 1-0 en 3-0. Tussendoor had Van Aanholt de bal in eigen doel gewerkt. De linksback moest toezien dat de Spurs bij alle goals over ’zijn’ flank opkwamen, ook bij de 4-0 van Erik Lamela.

Glasgow Rangers

Rangers, donderdag in Glasgow tegenstander van Feyenoord in de Europa League, heeft in de Schotse competitie de vierde overwinning geboekt. De ploeg van de Engelse coach Steven Gerrard was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Livingston. Alle treffers vielen na de rust. De openingstreffer kwam op naam van Steven Lawless, die in de 47e minuut namens de bezoekers een strafschop benutte.

De Engelsman James Tavernier bracht in de 55e minuut de productie van Rangers op gang. In de slotfase stelden de Colombiaan Alfredo Morelos en de Engelsman Brandon Barker de zege veilig voor de thuisclub, die drie punten minder heeft dan de nog foutloze koploper Celtic. De Schotse titelhouder was in de vijfde speelronde met 1-0 te sterk voor Hamilton Academical.