Southampton koploper in Premier League, gelijkspel voor Joël Veltman met Brighton

Burnley verliet daarmee de laatste plaats en is nu voorlaatste met 2 punten uit zeven duels. Brighton heeft na acht wedstrijden 6 punten.

Joël Veltman is inmiddels een vaste waarde bij Brighton. De verdediger had voor de derde keer op rij een basisplaats in de competitie. Veltman werd in de 83e minuut vervangen door aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Davy Pröpper bleef op de bank bij Brighton.

Veltman maakt onderdeel uit van de vrijdag gepresenteerde selectie van bondscoach Frank de Boer voor de komende drie interlands tegen Spanje (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (Nations League) en Polen (Nations League).

Southampton koploper

Southampton blijft het in de Engelse voetbalcompetitie uitstekend doen. De formatie van de Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl boekte tegen Newcastle United de derde overwinning op rij: 2-0.

Met 16 punten uit acht duels is Southampton nu koploper. Liverpool heeft evenveel punten en speelt zondag de uitwedstrijd tegen Manchester City.

Che Adams opende in de 7e minuut de score voor Southampton. De tweede treffer kwam in de slotfase van de tweede helft op naam van de Schot Stuart Armstrong.

Newcastle United heeft na acht duels 11 punten.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.

Bundesliga

1.FC Köln heeft ook zijn zevende wedstrijd in de Duitse competitie niet weten te winnen. De ploeg van coach Markus Gisdol speelde bij Werder Bremen met 1-1 gelijk.

Köln blijft door het derde gelijkspel zestiende in de Bundesliga. De club uit Keulen heeft 3 punten. Werder Bremen staat met 10 punten op de zevende plaats.

Niklas Moisander, voormalig speler van onder meer AZ en Ajax, bracht de bezoekers uit Keulen met een eigen doelpunt in de 67e minuut op voorsprong. Tien minuten voor tijd maakte Leonardo Bittencourt uit een strafschop gelijk nadat Sebastiaan Bornauw de bal met de hand had tegengehouden bij een voorzet van Tahith Chong.

De van Manchester United overkomen Nederlander was in het laatste kwartier in de ploeg gekomen bij Bremen. Hij had nog een kansje in de slotfase, maar schoot over.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.

Serie A

Sassuolo is er vrijdag niet in geslaagd te winnen van Udinese. De verrassende nummer twee uit de Serie A speelde gelijk: 0-0.

Bij Udinese hadden de Nederlanders Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar een basisplaats. Hidde ter Avest en Thomas Ouwejan bleven op de reservebank.

Sassuolo heeft na zeven duels 15 punten. Koploper AC Milan staat op 16 punten en kan zondag bij winst op Hellas Verona verder uitlopen.

Udinese kon het punt goed gebruiken. Het elftal van trainer Luca Gotti blijft voorlaatste met 4 punten uit zeven duels.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.