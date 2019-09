Italiaanse media sparen De Ligt niet

„De Ligt was bij alle tegendoelpunten op de ’plaats delict’”, schrijft de toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport. „Bij de goal van Kostas Manolas anticipeerde de Griek beter dan De Ligt en bij de 3-2 van Hirving Lozano schatte hij de situatie verkeerd in”, aldus de krant over de treffer waarmee Napoli (nadat Juventus een 3-0 voorsprong had gehad) weer helemaal terugkwam in de wedstrijd.

„En ook bij de gelijkmaker van Giovanni di Lorenzo anticipeerde hij minder dan zijn tegenstander. Negentig minuten lang was Juventus-Napoli het verhaal van een miljoenenaankoop die faalde.” La Gazetta schrijft De Ligt echter niet meteen af. „Later zullen we spreken over een van de weinige slechte avonden van een fenomeen. Het zal bij de overgang van Ajax naar Juventus horen.”

