NK afstanden: Eerste titel schaatser Krol, goud Leerdam en Visser

Ploeggenoot Patrick Roest eindigde op ruime afstand op de tweede plaats met een tijd van 1.44,78. Koen Verweij, tweevoudig Nederlands kampioen op deze afstand, pakte brons met een tijd van 1.45,89. Sven Kramer, tegenstander van Roest in de laatste rit, moest genoegen nemen met de zevende tijd (1.47,43). Jan Blokhuijsen, die de vijfde tijd reed, werd naderhand gediskwalificeerd wegens het wegtikken van een blokje.

Nuis

Door de onzekere situatie rond Kjeld Nuis, die zich afmeldde wegens een zware griepaanval, zou Verweij als nummer drie zijn startbewijs op de 1500 meter kunnen kwijtraken, zowel voor de EK als de WK afstanden. De Noord-Hollander, op de weg terug na een tussenjaar zonder schaatsen, kondigde na afloop meteen al aan dat hij niet akkoord gaat als zijn ticket naar Nuis gaat.

Bekijk ook: Koen Verweij hekelt afzeggen grieperige Kjeld Nuis

Visser snelste op 3000 meter

Esmee Visser wist bij de NK afstanden de 3000 meter op haar naam te schrijven. De 23-jarige schaatsster van TalentNED dook in de laatste rit onder de leidende tijd van Irene Schouten. Visser, Europees kampioene op deze afstand, zegevierde met een tijd van 4.01,29. Schouten pakte zilver met 4.01,80 en Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op dit onderdeel, behaalde brons (4.02,20).

De top drie verzekerde zich van deelname aan de EK afstanden, komende maand in Heerenveen, en de WK afstanden in Salt Lake City (half februari).

Esmee Visser Ⓒ Hollandse Hoogte

Leerdam pakt goud op 500 meter

Jutta Leerdam pakte goud veroverd op de 500 meter. De 20-jarige sprintster van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 37,75 seconden. Daarmee reed ze een persoonlijk record.

Leerdam, vorig seizoen derde, behaalde haar eerste Nederlandse titel op deze afstand. Ze won vorig seizoen al wel de nationale titel op de sprintvierkamp.

Letitia de Jong (26) pakte zaterdag zilver met een tijd van 37,93. Het brons ging naar de 19-jarige Femke Kok, die met 38,14 eveneens een persoonlijk record neerzette.

Tweevoudig kampioene Jorien ter Mors, vrijdag tiende op de 1500 meter, stelde met de zesde plaats (38,46) opnieuw teleur. Ook de onttroonde titelhoudster Janine Smit (tiende in 38,66) kon de verwachtingen niet waarmaken.

Jutta Leerdam Ⓒ Hollandse Hoogte

Valse start

Leerdam, die zondag op haar favoriete 1000 meter opnieuw wil toeslaan, ging eerst nog wel vals van start. „Ik was zenuwachtig, omdat het de laatste weken al heel lekker ging. Dat wil je dan juist op dit toernooi natuurlijk graag laten zien. Gelukkig ging het bij de tweede startpoging wel goed. Ik reed mijn snelste opening ooit en ook een goed rondje. Ik voelde de steun van het publiek. Een vol Thialf inspireert me echt.”

Leerdam, begin november in Thialf nog maar vierde bij de wereldbekerkwalificatie, was over haar winnende race nog niet helemaal tevreden. „Ik heb eigenlijk nog nooit voor mijn gevoel een vlekkeloze race gereden. Nu ook niet. Op de laatste 200 meter wilde ik te graag en te snel naar de finish. Daardoor ging ik te gehaast schaatsen. Er zit dus nog rek in bij mij. Het kan en moet nog beter.”