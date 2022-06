VIDEO Australisch talent maakt kopie van hakdoelpunt Rafael van der Vaart

Kuol werd geboren in Sudan, maar vluchtte in 2015 naar Australië. Daar voetbalde hij onder meer voor Central Coast Mariners, voordat VfB Stuttgart hem in 2021 oppikte. Het afgelopen half jaar speelde Kuol op huurbasis voor SV Sandhausen, een club uit de Tweede Bundesliga.

Ondanks de formidabele actie van Kuol, die vlak voor rust plaatsvond, kwam Jong Australië in het groepsduel tegen de leeftijdsgenoten uit Irak niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met tien man, na een vroege rode kaart voor Kusini Yengi, zag Australië hoe Irak in de 56e minuut via Hasan Abdulkareem op gelijke hoogte kwam.

De Azië Cup voor beloftes duurt nog tot en met 19 juni.

Rafael van der Vaart

Het doelpunt van Kuol doet denken aan de treffer die Rafael van der Vaart in 2003 namens Ajax produceerde tegen Feyenoord. De voorzet kwam toen echter vanaf links en de Nederlander gebruikte in tegenstelling tot Kuol ook zijn linkervoet.

Cyriel Ngonge

Cyriel Ngonge ging Kuol in oktober 2021 al voor met een bescheiden kopie van het ’Van der Vaart-doelpunt’. Hij zette FC Groningen tegen AZ op 1-0 dankzij een afgemeten ’scorpion kick’, zij het van buiten het vijfmetergebied.