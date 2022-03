Woede in Peru om lijnsituatie, Antony maakt basisdebuut

Met Ajax-aanvaller Antony voor het eerst in de basis stelde Brazilië de eerste plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep veilig. De vijfvoudig wereldkampioen versloeg Chili in het Maracaña-stadion van Rio de Janeiro dankzij doelpunten van Neymar (strafschop), Vinícius Júnior, Philippe Coutinho (strafschop) en de voor Antony ingevallen Richarlison.

De 22-jarige Ajacied maakte zondag het winnende doelpunt tegen Feyenoord (3-2), maar kreeg in de blessuretijd ook rood als gevolg van tijdrekken. Antony verliet de Johan Cruijff ArenA vanwege een enkelblessure op krukken, maar was donderdag fit genoeg voor zijn eerste basisplaats in de nationale ploeg.

Woede in Peru

Rond de zege van Uruguay was er overigens veel te doen. In Peru is men boos over een vermeend doelpunt in de 96e. Doelman Sergio Rochet (ex-AZ) greep de bal voordat deze de lijn was gepasseerd, maar zou volgens vele Peruvianen vervolgens alsnog achter de lijn zijn beland. De arbitrage kende Peru echter geen doelpunt toe, waardoor het rechtstreekse plaatsing voor het WK kon vergeten.

Canada laat kans liggen

De Canadese voetballers hebben hun eerste kans om een WK-ticket te pakken laten liggen. De ploeg van bondscoach John Herdman verloor in San José met 1-0 van Costa Rica, de eerste nederlaag van Canada in deze kwalificatie. Het Noord-Amerikaanse land heeft nog twee kansen om zich voor de tweede keer te plaatsen voor de mondiale eindronde, na het WK-debuut in 1986.

Canada moest al na een half uur met tien man verder, nadat Mark-Anthony Kaye met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd. Celso Borges scoorde in de blessuretijd van de eerste helft, waardoor Costa Rica met 19 punten kans blijft houden op rechtstreekse kwalificatie voor het WK.

„Dit is ook voetbal”, aldus Herdman. „We bleven zeventien wedstrijden ongeslagen, maar de voetbalgoden waren vandaag niet bij ons. We kijken niet terug, we hebben ons lot in eigen hand. We gaan naar Qatar.”

Canada voert de ranglijst nog steeds aan met 25 punten uit twaalf wedstrijden. De Verenigde Staten en Mexico volgen met 22 punten. Hun onderlinge duel in Mexico-Stad eindigde onbeslist: 0-0. Ajax-middenvelder Edson Álvarez speelde de hele wedstrijd voor Mexico, PSV’er Érick Gutiérrez kwam 10 minuten voor tijd in de ploeg. Bij de Amerikanen bleef Luca de la Torre van Heracles Almelo op de bank.

De nummers 1 tot en met 3 van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK. De nummer 4 krijgt een herkansing in een intercontinentale play-off. Canada kan zich zondag in Toronto tegen Jamaica alsnog kwalificeren en anders volgt drie dagen later nog een kans tegen Panama.