Spaanse media bewieroken Frenkie de Jong bij rentree: ’Hij is nooit slecht’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong in duel met Nahuel Molina. Ⓒ ANP / AFP

FC Barcelona is hard op weg naar de 27e Spaanse landstitel in de historie van de club. De koploper van La Liga boekte zondag een nipte zege op Atlético Madrid (1-0) en dat was een welkome na drie duels zonder overwinning. Spaanse media waren vooral lyrisch over de rentree van Frenkie de Jong, die direct weer overtuigde in de topper.