Kersverse vader Bergwijn mag voorlopig in Nederland blijven

Bergwijn (22) kreeg eind maart toestemming van zijn club Tottenham Hotspur om in Nederland te verblijven vanwege zijn aanstaande vaderschap. De international van Oranje revalideert tevens van een enkelblessure en mag voorlopig in Nederland blijven van zijn werkgever.

Ook collega-aanvaller Heung-Min Son mocht van de Londense club naar zijn vaderland Zuid-Korea afreizen. Hij is herstellende van een gebroken arm en gaat in de voetballoze tijd ook zijn militaire dienstplicht vervullen in het Aziatische land.