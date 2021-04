Sparta-revelatie Sven Mijnans geniet op Het Kasteel: ’Klein feestje vieren’

Voetbal

PSV stelt titelfeest Ajax uit met zege in duel met drie(!) afgekeurde goals

De 4.000 supporters die weer aanwezig mochten zijn in het Philips Stadion hadden een helft lang weinig te genieten tegen FC Groningen en wonden zich in de tweede helft vooral op om de VAR. Veel indrukwekkender en vanuit het hart, was het laatste saluut aan het afgelopen week overleden clubicoon Will...