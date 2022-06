VIDEO Arsenal-aanwinst weigert handtekening Tottenham-fan te geven

Voetbal

PSV bevestigt komst doelman Boy Waterman

Boy Waterman meldde zich zondagochtend al bij PSV voor de medische keuring en afronding van zijn transfer naar de Eindhovense club, waarvoor hij eerder in het seizoen 2012-2013 actief was. De inmiddels 38-jarige doelman is maandag door de medische keuring gekomen en tekent voor één jaar in Eindhoven...