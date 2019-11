Advocaat hult zich in nevelen

„Dat zijn er wel een paar, ja, maar ik ga niet zeggen wie. Een groot aantal spelers is er niet bij”, zo hulde de 72-jarige oefenmeester zich in nevelen.

Achter de namen van Rick Karsdorp, Edgar Ié en Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen lijkt een vraagteken te staan. „Of die blessures me irriteren? Ach, je moet het nemen zoals het is. Wat er niet is, is er niet. Daar kan ik niets aan veranderen”, ging Advocaat verder.

Liever bekijkt hij het van de positieve kant. „ De andere jongens willen dolgraag laten zien dat zij erin horen.”

Rangers favoriet

Advocaat bombardeerde Rangers tot favoriet. „Ik zou het een verrassing vinden als wij weten te winnen”, liet de 72-jarige Hagenaar weten in zijn vooruitblik.

„Natuurlijk, Rangers is geen Real Madrid of Manchester City. Maar ze hebben een heel goede ploeg. Dat heb je in de uitwedstrijd van Feyenoord in Schotland kunnen zien. Rangers dicteerde het spel. In Nederland onderschat men het Schotse voetbal nog wel eens.”

Het Legioen

Advocaat hoopt dat Feyenoord zich met hulp van Het Legioen kan revancheren voor de kansloze nederlaag in Glasgow. De Rotterdammers verloren op Ibrox met 1-0, al was dat geen goede weerspiegeling van de verhouding. De Schotten waren veel beter.

„Maar goed, thuis of uit is altijd anders”, weet Advocaat. „In De Kuip kan alles gebeuren dankzij de steun van ons fanatieke publiek. Dat heeft FC Porto begin oktober hier gemerkt.”

Poule G

Feyenoord verloor met 1-0 van de Rangers in Glasgow en won met 2-0 van FC Porto in Rotterdam. Met vier punten, evenveel als de Portugese club, bezet de ploeg van Advocaat de derde plek in poule G. Young Boys en Rangers leiden met zeven punten.

