’Het komt wel goed met een spits in Oranje’

„Met de spitsen die er nu aan komen vanuit de Nederlandse jeugd denk ik dat dit wel goedkomt”, zag Joshua Zirkzee de laatste jaren om zich heen.

Zelf kreeg hij in het afgelopen half jaar het grootste compliment van Feyenoord-icoon Willem van Hanegem, nadat hij als spits van Bayern al zijn derde doelpunt in de hoofdmacht van de topclub had gemaakt. „Hij sprak heel positief over mij in de media, toen het nog over het EK voor deze zomer ging”, zegt Zirkzee.

„Hij vond dat het in Oranje moest worden geprobeerd met mij. Dat vond ik mooi om van zo’n grote voetballer van weleer te horen.”

