Aston Villa klopt Fulham en passeert Spurs in Premier League

Na ruim 20 minuten kwam Aston Villa op voorsprong. Tyrone Mings scoorde na voorbereidend werk van aanvoerder John McGinn. Oud-Ajacied Kenny Tete speelde mee met Fulham.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Leeds United speelde thuis gelijk tegen Leicester City. Het degradatieduel eindigde in 1-1. Luis Sinisterra opende na 20 minuten de score voor Leeds. De Colombiaanse oud-Feyenoorder viel kort later uit. Voormalig international Jamie Vardy maakte in de slotfase gelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Woensdag is in de Premier League het duel tussen de nummers 1 en 2, Arsenal en Manchester City. Tottenham Hotspur, dat het afgelopen weekeinde werd weggespeeld door Newcastle United (6-1), komt donderdag in actie tegen Manchester United.