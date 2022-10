Premium Het beste van De Telegraaf

De ex-Liverpool-spelers Zenden en Westerveld buigen zich over houdbaarheidsdatum Klopp ’Ongelukkig dat Ajax opnieuw een getergd Liverpool treft’

Door Steven Kooijman & Mike Verweij| Kopieer naar clipboard

Jürgen Klopp beleeft met zijn ploeg nog geen geweldig seizoen. In de Premier League bivakkeert Liverpool op een teleurstellende achtste plaats. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax vecht morgenavond (21.00 uur) in de Johan Cruijff ArenA om de laatste kans op overwintering in de Champions League. Daarvoor moet met meer dan één doelpunt verschil worden gewonnen van het roemruchte Liverpool, dat zaterdag in de Premier League verrassend onderuit ging bij hekkensluiter Nottingham Forest en na elf duels op een beschamende achtste plaats staat. De voormalige Liverpool-spelers Boudewijn Zenden (46) en Sander Westerveld (48), die respectievelijk tussen 2005 en 2007 en tussen 1999 en 2001 op Anfield Road speelden, buigen zich onder meer over de vraag of de houdbaarheidsdatum van Jürgen Klopp is verlopen.