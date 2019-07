Malen opgelucht: ’PSV verdiend gewonnen’

„We vechten de hele wedstrijd zo hard, en dan staan we ineens met 1-2 achter...”, was voor de camera van Veronica de verbazing van het gezicht van de matchwinnaar te lezen. „Zij krijgen twee kansen en er gaan er twee in. Dan gaan ze liggen, tijdrekken en loopt het bij ons even niet”, had de aanvaller ondervonden.

„Bij vlagen speelden we goed, en in de eindfase gaat het dan wat rommelig. Maar het publiek blijft achter ons staan, en uiteindelijk winnen we verdiend.” Met dank aan de nieuwe nummer 9 van PSV, die een harde voorzet van Erick Gutierrez achter zijn standbeen binnen hakte.

„Dit kwam als eerste in mij op om te doen”, lachte Malen, die volgende week dinsdag met zijn teamgenoten in Zwitserland op jacht gaat naar een plaats in de derde voorronde van de Champions League.

