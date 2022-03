Inter laat ondanks goal Dumfries weer punten liggen; Milan profiteert

De Oranje-international maakte in de maand december maar liefst drie doelpunten in de Serie A. Inter, zonder de geblesseerde verdediger Stefan de Vrij, wist slechts één van de laatste zeven wedstrijden te winnen. Vorige week tegen Torino werd het ook 1-1.

Lucas Torreira zette Fiorentina in de 50e minuut op voorsprong. Een paar minuten later kopte Dumfries op aangeven van Ivan Perisic de gelijkmaker binnen. De vleugelverdediger was zoals zo vaak mee naar voren gekomen en stond op de juiste plek om een voorzet vanaf de linkerkant in te koppen. Inter kreeg na ruim een uur spelen een strafschop, maar op advies van de VAR draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug.

AC Milan profiteerde van de misstap van Inter en won met 1-0 van Cagliari door een goal van Ismaël Bennacer. De Algerijn schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak, op aangeven van Olivier Giroud. Milan heeft nu zes punten voorsprong op stadgenoot Internazionale.

Napoli verslaat Udinese

Napoli won met 2-1 van laagvlieger Udinese dankzij twee doelpunten van aanvaller Victor Osimhen. Osimhen scoorde vorige week ook al twee keer in de uitwedstrijd (1-2) tegen Hellas Verona.

Napoli kwam na ruim twintig minuten op achterstand door een afstandsschot van aanvaller Gerard Deulofeu. De oud-speler van onder meer FC Barcelona maakte zo zijn negende competitietreffer van het seizoen. Osimhen tekende voor zijn tiende en elfde doelpunt in de competitie. De 23-jarige Nigeriaan kopte vlak na rust raak uit een vrije trap van Mario Rui en bracht zijn club even later op voorsprong door in te schieten uit een lage voorzet van Giovanni Di Lorenzo.

Bij Udinese, waar verdediger Marvin Zeegelaar de hele wedstrijd meespeelde, kreeg de Spanjaard Pablo Mari (ex-NAC) in de slotfase een rode kaart.

Spanje: Koke schiet Atletico Madrid naar vijfde zege op rij

Atletico Madrid heeft in Spanje de vijfde overwinning op rij geboekt. De ploeg van trainer Diego Simeone, die deze week ten koste van Manchester United de kwartfinales in de Champions League bereikte, versloeg stadgenoot Rayo Vallecano met 1-0. Aanvoerder Koke maakte kort na rust het enige doelpunt na een vloeiende combinatie met Joao Felix.

Atletico moest de laatste minuten met tien man uitspelen nadat invaller Angel Correa met rood van het veld was gestuurd. In ondertal hield de ploeg van Simeone stand. Atletico slaagde er voor de tweehonderdste keer onder leiding van de Argentijn in om de nul te houden in de Spaanse competitie. Simeone is sinds begin 2012 trainer van de club.

De Madrilenen, titelverdediger in La Liga, nestelden zich op de derde plaats met 54 punten uit 29 wedstrijden. Zondag neemt koploper Real Madrid (66 punten) het op tegen FC Barcelona, dat met 51 punten uit 27 duels naar de vierde plek zakte. Atletico Madrid werd vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League gekoppeld aan Manchester City.

