Jonas Vingegaard over afgelopen ketting: ’Ik panikeerde toen’

„Ik panikeerde toen en die fout wil ik niet meer maken. Het was achteraf gezien een klein probleem. Ik had rustig moeten blijven, mijn ketting er op moeten leggen en verder rijden. Dat gaat me niet meer gebeuren”, aldus Vinge, die vervolgens het moment daarna als heel bijzonder beschouwt.

„Er waren veel dingen in die Tour die speciaal waren, maar als ik één ding mag kiezen, is dat wat er in die vijfde rit ontstond. Wout (van Aert, red.) droeg de gele trui, maar besloot die op te geven om mij te helpen. Dat hij zich daar opofferde voor mij, beschouw ik als een heel groots gebaar.”

Lees het uitgebreide interview met de 26-jarige Deen waarin hij een inkijkje geeft in zijn leven: