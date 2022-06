Topaffiche in Nations League tussen Engeland en Italië eindigt doelpuntloos

Engeland verloor eerder bij Hongarije en speelde gelijk tegen Duitsland. De Italianen van bondscoach Roberto Mancini wonnen van Hongarije en speelden eerder ook gelijk tegen de Duitsers. De Italianen gaan in de groep aan de leiding met 5 punten.

Duitsland speelde ook zijn derde duel gelijk. In Boedapest bleef de ploeg van bondscoach Hansi Flick steken op 1-1. Ádám Nagy bracht de thuisploeg al in de 6e minuut op voorsprong. Al drie minuten later was het weer gelijk. Jonas Hofmann, eerder ook al trefzeker tegen Engeland, tikte de gelijkmaker binnen na een lange pass van Nico Schlotterbeck. De Duitsers hebben drie punten, Hongarije een punt meer.

Engeland moest zijn eerste thuiswedstrijd in de Nations League tegen Italië, een herhaling van de EK-finale, achter gesloten deuren afwerken. Dat was een straf voor de ongeregeldheden met supporters voor de aftrap van de EK-finale van vorige zomer op Wembley, tussen beide landen. Voor het duel in Wolverhampton nodigde de Engelse voetbalbond 2000 tot 3000 kinderen uit.

Hongarije - Duitsland

Verderop in groep 3 hielden ook Hongarije en Duitsland het op een gelijkspel. Al binnen tien minuten stond de 1-1 op het scorebord. Die Mannschaft keek al na zeven minuten tegen een achterstand aan na een fraai schoot van Zsolt Nagy. De Hongaren konden er niet lang van genieten. Enkele minuten later tekende Jonas Hofmann al voor de gelijkmaker: 1-1

Door het gelijkspel staat Duitsland na drie wedstrijden op slechts 3 punten. Hongarije met vier punten tweede achter koploper Italië.

Duitsland neemt het in de laatste van de vier wedstrijden nog in eigen huis op tegen Italië. De overige twee groepswedstrijden zijn in september.

De Duitse middenvelder Jamal Musiala weet de Hongaar Willi Orban (r) in zijn rug. Ⓒ AFP