‘Geschokte’ Lewis Hamilton: ‘Verbaasd dat we hier zijn’

,,Ik ben heel verbaasd dat we hier zijn, het is shocking”, aldus de Mercedes-coureur naar aanleiding van de berichten over het coronavirus. ,,Er zijn zoveel fans op het circuit, vandaag al. De hele wereld reageert, misschien wat laat, maar de NBA en het vliegverkeer naar Amerika zijn stilgelegd. En de Formule 1 gaat door…”

Gevraagd naar de reden waarom de koningsklasse doorgaat, zei Hamilton nog veelbetekenend: ,,Cash is king”. Vrij vertaald bedoelt hij dus te zeggen dat het grote geld vooralsnog de doorslag geeft.

Overigens wordt naar alle waarschijnlijkheid deze week officieel bekend gemaakt dat de derde race van het seizoen, in Vietnam, wordt uitgesteld. Onder anderen vier teamleden van Haas zitten in Melbourne in zelf-quarantaine en zijn in afwachting van de uitslag van hun coronatest. Volgende week wordt de race in Bahrein zonder publiek afgewerkt. ,,Als het klopt dat het vijf dagen duurt totdat de uitslagen van die test bekend zijn, is dat wel heel toevallig”, sneerde Hamilton nog. ,,Ik hoop vooral dat iedereen de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en dat alle fans veilig zijn.”