Red Bull-teambaas Christian Horner: ‘Vervelend om te zeggen, maar Formule 1 mist vorige wedstrijdleider’

,,Bijna alle beslissingen waren tegen ons vandaag. Dat was in Doha twee weken geleden ook al het geval”, aldus Horner. ,,Max krijgt een straf van vijf seconden, maar daar gingen zowel hij als Lewis Hamilton van de baan. Als je dat niet wil zien, moet je overal grindbakken plaatsen naast het asfalt. Het lijkt erop dat er te veel regels zijn. De sport miste vandaag de vorige wedstrijdleider Charlie Whiting. Dat vind ik vervelend om te zeggen, maar een man met zoveel ervaring was hier onder deze moeilijke omstandigheden nodig.”

Horner denkt dat het niets afdoet aan de moraal bij Red Bull richting de laatste kraker in Abu Dhabi. ,,Max en Lewis staan gelijk in punten, maar wij hebben het voordeel wat betreft gewonnen races. Bij dat moment dat ze elkaar raakten, leek het erop dat Lewis niet langs Max wilde gaan, omdat hij bang was dat Max hem daarna gelijk in zou halen met het DRS-systeem.”

„Daarna kreeg Max die tijdstraf van vijf seconden. Het was onmogelijk voor hem zo ver uit te lopen, ook gezien de schade aan zijn auto. Toen liet hij Lewis voorbij en besloot hij de auto naar de finish te rijden. Het is een intens gevecht. Ik hoop dat het op het asfalt en niet in de ruimte van de stewards wordt beslist.”