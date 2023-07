FC Twente heeft Ünüvar binnen: ’Ik zei zonder twijfel ja’

De zelf opgeleide speler werd vorig seizoen verhuurd aan Trabzonspor, maar keerde eerder dan gepland terug uit Turkije vanwege een blessure. Ünüvar speelde de afgelopen seizoenen 74 duels in de Eerste Divisie voor Jong Ajax en scoorde daarin 24 keer. De creatieve middenvelder, die ook de Turkse nationaliteit heeft, debuteerde dit voorjaar voor Jong Turkije.

’Altijd contact gehouden’

„FC Twente is een heel mooie club, ik kijk er naar uit om maandag aan de voorbereiding te beginnen”, vertelt Ünüvar. „FC Twente heeft goede supporters, speelt thuis altijd in een mooi vol stadion en de manier van spelen spreekt mij aan. Vorig jaar was ik ook in gesprek met FC Twente, maar toen is het er niet van gekomen. We hebben altijd wel contact gehouden. Toen FC Twente dit seizoen weer in beeld kwam heb ik zonder twijfel ’ja’ gezegd. Komend seizoen wil ik me in de Eredivisie laten zien.”

Jan Streuer is blij met de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen: „Naci Ünüvar is een zeer talentvolle speler die aanvallend op meerdere posities kan spelen. Hij is net twintig jaar en voor zijn leeftijd heeft hij al de nodige ervaring in het betaald voetbal. Nu is het moment dat hij de kans krijgt om zich in de Eredivisie te laten zien. Naci is heel technisch, creatief en heeft een goede trap. We zijn blij dat hij komend seizoen voor FC Twente heeft gekozen.”