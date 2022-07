Nyck de Vries: ’Waardeer de hulp van Lewis Hamilton’

De Vries kwam tijdens de eerste vrije training op Paul Ricard tot de negende tijd. Hij reed in de auto van Lewis Hamilton. Elk team moet minimaal twee keer dit seizoen een rookie een kans bieden tijdens een training. De Vries stapt ook zeker nog een keer dit jaar, dan als vervanger van George Russel

„Ik maakte tijdens mijn tweede rondje op de zachtste band wat foutjes, anders had er nog wel een betere rondetijd ingezeten. Ik ben competitief ingesteld, dus dat blijft dan nog een beetje hangen. Maar ik ben blij dat ik wat werk heb kunnen verrichten voor het team.”

Toekomst in F1

De Vries testte zo onder meer de nieuwste upgrades van Mercedes uit, dat op Paul Ricard weer wat dichterbij Ferrari en Red Bull hoopt te komen. Ook Hamilton meldde zich nog een paar keer over de boordradio, aldus De Vries. „Hij adviseerde me over de verschillende tools op het stuurtje, waarmee je de balans van de auto kunt aanpassen. Lewis was heel behulpzaam. Het is mooi om die support van hem te krijgen, dat waardeer ik zeer.”

Voor De Vries was het al zijn tweede training van het seizoen, nadat hij eerder bij Williams instapte. „Bij Mercedes ken ik de mensen natuurlijk al en ook de auto beter, door mijn taken als reservecoureur. Williams was eveneens speciaal, want dat was de eerste keer. Maar in de auto stappen van een zevenvoudig wereldkampioen, bij een team dat acht jaar op rij de beste was, is ook heel bijzonder. Tegelijkertijd moet je ook gefocust zijn, want er wordt wel wat van je verwacht.”

Uiteraard kreeg de inwoner van Monaco ook, zoals altijd, vragen over zijn eventuele toekomst in de Formule 1. Het antwoordt luidt evenwel altijd hetzelfde: „Ik kan alleen maar doen wat ik moet doen in een auto en over de rest heb ik geen controle. Al begrijp ik heel goed dat die vragen gesteld moeten worden.”