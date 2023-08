Max Verstappen direct de snelste in Zandvoort

Verstappen noteerde een rapste rondetijd van 1.11,852. Hij was daarmee bijna drie tienden sneller dan Fernando Alonso (Aston Martin). Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed tijdens de droge en zonnige sessie de derde tijd.

De training lag nog een kleine tien minuten stil na een spin van Haas-coureur Nico Hülkenberg. Pas daarna kwam Verstappen voor het eerst naar buiten op de zachtste band, nadat hij daarvoor alleen op het hardste rubber had gereden.

De tweede vrije training in Zandvoort start vrijdagmiddag om 16.00 uur. De kans op één of twee regenbuien is dan wat groter dan eerder op de dag.

