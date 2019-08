Ajax bij winst op PAOK tegen APOEL Nicosia of Qarabag

Dat heeft de loting in Nyon maandagmiddag uitgewezen. Als Ajax doorgaat in de Champions League, begint het - of Cyprus of in Azerbeidzjan - opnieuw met een uitwedstrijd. Die is op 20 of 21 augustus, de return in Amsterdam volgt een week later.

De Amsterdammers moeten daarvoor wel eerst afrekenen met PAOK Saloniki. Dinsdagavond speelt de formatie van Erik ten Hag de heenwedstrijd in Griekenland, volgende week volgt in de Johan Cruijff ArenA de return.

Uitschakeling

Lukt het de regerend landskampioen niet om af te rekenen met de Grieken, dan vervolgt de club zijn Europese avontuur in de play-offs voor een plek in de Europa League. De mogelijke tegenstanders zijn dan Sutjeska, Linfield, Ludogorets, The New Saints, Sarajevo, BATE Borisov, Astana, Valletta, Slovan Bratislava of Dundalk.