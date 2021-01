Ontketende Sinan Bakis pijnigt geplaagd FC Emmen

Door dat resultaat pakken zich donkere wolken samen boven FC Emmen, dat in de eerste zestien duels van de Eredivisie maar vijf punten pakte. Met vanavond ADO Den Haag-VVV-Venlo op het programma kan het verschil met de zestiende plaats, die via de play-offs handhaving kan opleveren, oplopen tot zes of zeven punten.

Wie de ploeg uit Drenthe in Almelo zag opereren, vraagt zich af hoe die überhaupt zes of zeven punten moet pakken. FC Emmen wist Heracles ruim een kwart wedstrijd van zich af te houden, maar zakte na de eerste de beste tegenslag in als een plumpudding.

Het was geen toeval dat de tot dinsdagavond worstelende Bakis uitgerekend tegen FC Emmen zijn eerste drie competitietreffers produceerde. Ook Rai Vloet trof nog doel. Tot overmaat van ramp voor Lukkien viel Glenn Bijl al na een ruim een kwartier uit met een hamstringblessure. Dat kon er in de drukke januarimaand ook nog wel bij.

Bekijk hier de statistieken van het duel.