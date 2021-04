Europese top wil talent Noni Madueke wegkapen bij PSV

Waar ligt de toekomst van Noni Madueke, die momenteel weinig speelt bij PSV? Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - De meest prangende vraag onder de supporters van PSV de laatste maand: waar is toptalent Noni Madueke gebleven? Het is voor hen te hopen dat hij volgend seizoen nog in Eindhoven speelt. Het talent van de 19-jarige Engels jeugdinternational, zijn enorme effectiviteit op zijn leeftijd én de weinige speelminuten, maken dat clubs uit de grote competities van Europa warmdraaien om hem los te weken bij PSV.