Ajax en Oranje scoren goed op speciale lijst

Het shirt van het Ajax dat tussen 1971 en 1973 drie keer de Europa Cup 1 won, beklijfde zelfs zo dat het is verkozen tot nummer één. Het shirt is ’een symbool voor de eeuwigheid’, zo valt te lezen.

Ook de Champions League-campagne van vorig seizoen heeft klaarblijkelijk indruk gemaakt, gezien de 47e plek, die het shirt (’de terugkeerde vlam’) van het elftal van Erik ten Hag heeft toebedeeld gekregen.

De cover van de speciale France Football-uitgave. Ⓒ France Football

Oranje

De finaleplek van Nederland op het WK 1974 sprak bij de mensen van France Football overduidelijk meer tot de verbeelding dan het gewonnen EK van 1988.

Het shirt dat de wereld tijdens het toernooi in West-Duitsland kennis liet maken met het totaalvoetbal van bondscoach Rinus Michels en sterspeler Johan Cruijff is als derde geselecteerd. Het wordt (vrij vertaald) omschreven als: het oranje vuur. De goudvis-variant van 1988 (’niet zo bleek’) staat op plek 40.

Johan Cruijff als speler van FC Barcelona. Ⓒ Hollandse Hoogte

FC Barcelona

Cruijff heeft ook het shirt waarmee FC Barcelona tussen 1974 en 1976 weer opklom richting de top in de lijst geholpen. Het tenue wordt geassocieerd met 'La révolution Cruyff' en is goed voor de 21 plek. In zijn eerste jaar bij Barça hielp Cruijff de club direct aan de eerste landstitel in veertien jaar.

Het ’onsterfelijke trio’ van AC Milan: Frank Rijkaard, Marco van Basten en Ruud Gullit. Ⓒ Hollandse Hoogte

AC Milan

Het tenue waarmee AC Milan in het seizoen van 1989-1990 furore maakte, bezet de 14e plaats. Het welbekende streepjestricot van de Rossoneri wordt met name gelinkt aan het ’onsterfelijke trio’ uit Nederland bestaande uit Frank Rijkaard, Marco van Basten en natuurlijk Ruud Gullit.

Milan eindigde in de Serie A als tweede, achter Napoli, maar veroverde wel de Europa Cup 1.

Bekijk in onderstaand bericht de volledige top 50: