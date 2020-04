Mathieu van der Poel bekend met leven in quarantaine

Mathieu van der Poel in 2019, na het winnen van de Amstel Gold Race. Ⓒ ANP

Zijn derde regenboogtrui in het veldrijden had de voorbode moeten zijn van het superjaar van Mathieu van der Poel (25). Maar door corona (voorlopig) geen klassieke zeges en geen wereld- en olympische titel in het mountainbiken. Een domper, maar de Nederlandse alleskunner op twee wielen zit een jaar na zijn spraakmakende winst in de Amstel Gold Race niet depressief in zijn zetel. „Ik wil de Tour rijden en schitteren in de uitgestelde klassiekers.”